Empieza x Acá: La Moneda se mide con el Congreso por plan de “reconstrucción nacional”

La semana se proyecta como un momento clave para el Gobierno de José Antonio Kast, con el esperado ingreso al Congreso del plan de “Reconstrucción Nacional” impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El paquete, con cerca de 45 medidas, se instala como la primera gran prueba política y legislativa del Ejecutivo.

En paralelo, la oposición ha comenzado a coordinarse para enfrentar la iniciativa, a la que califican como un proyecto “misceláneo” o “ley tutifruti”, al incluir medidas de diversa índole: reconstrucción, incentivos a la inversión, subsidios al empleo, cambios regulatorios y rebajas tributarias. Desde ese sector ya anticipan que será “la madre de todas las batallas” del primer año de gobierno.

El principal foco opositor será intentar fragmentar el proyecto, argumentando que mezcla medidas de emergencia con reformas estructurales. Además, buscan ampliar su revisión a distintas comisiones del Congreso y no solo a Hacienda, con el objetivo de ralentizar la tramitación y forzar un debate más detallado de cada componente.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: comentamos el inicio de la disputa legislativa del Gobierno con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.