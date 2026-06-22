Empieza x Acá: ponemos bajo la lupa el caso niños haitianos

Poco a poco han sido ubicados la mayoría de los niños haitianos que ingresaron al país en medio del proceso de reunificación familiar entre 2023 y 2025. Y si bien algunos en el ámbito político plantaron la sospecha de un posible tráfico de menores ―e incluso de órganos―, esas teorías han ido perdiendo peso. El ex director de migraciones del gobierno de Gabriel Boric, Luis Thayer, sostuvo el viernes pasado en Al Pan Pan que tenía “certeza de que PDI los entregó a sus padres o tutores legales”.

En paralelo, el ministro de Defensa, Fernando Barros, comentó que “no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de prostitución infantil, de órganos” ni de que “estén desaparecidos o perdidos”, calificando el caso como “un terrible desorden” administrativo.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: analizamos el caso con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP) Cristián Leporati.

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