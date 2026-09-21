Empieza x Acá: la fallida candidatura de Bachelet a la ONU y el estreno de J.A. Kast en la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet dio a conocer que bajó su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esto luego de que en el último sorteo informal del Consejo de Seguridad quedara penúltima, tras recibir solo un voto a favor y 11 en contra.

En un video difundido en sus redes sociales, la exmandataria señaló que “algunos creerán que eran los tiempos adecuado para el tipo de candidatura que quise representar, cuando los vientos soplan fuertes contra principios como el multilateralismo; contra el derecho internacional, permanentemente transgredido; la existencia del cambio climático, que algunos niegan, pese a la evidencia científica; y la democracia y los derechos humanos, que se encuentran en peligro”.

Hoy en Empieza x Acá de El Mostrador, con Fran Castillo: analizamos la fallida postulación a la testera de la ONU, además del viaje del Presidente José Antonio Kast a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y la crisis laboral del país con el investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública (CDOP) de la Universidad Central, Pablo Matamoros, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.