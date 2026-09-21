Senado aplaza votación de reforma política tras reparos de Republicanos y PC

Los comités parlamentarios del Senado acordaron aplazar la votación de la reforma política, iniciativa que se encuentra a dos pasos de convertirse en ley. La decisión fue adoptada de manera unánime, luego de que representantes del Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Comunista (PC) plantearan reparos al informe de la comisión mixta.

De acuerdo con La Tercera, el texto será enviado nuevamente a dicha instancia para revisar una de sus disposiciones. Se trata de la norma que establece que cada partido “deberá expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario”.

La solicitud fue planteada, según testigos citados por el medio, por la senadora comunista Claudia Pascual y el senador republicano Ignacio Urrutia. El objetivo es modificar la redacción para asegurar su concordancia con la Constitución.

El jefe de la bancada de senadores republicanos, Renzo Trissotti, afirmó que su sector mantiene “observaciones puntuales” sobre el proyecto, aunque manifestó su disposición a avanzar en la tramitación. “Para nosotros es muy importante avanzar en esta reforma (…), pero esperamos que esto pueda ser resuelto durante la semana”, señaló.

El jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Sanhueza, explicó que los comités acordaron conversar con la presidenta de la comisión mixta, la senadora socialista Danissa Astudillo, para retomar la discusión y corregir el texto.

Tramitación se posterga para la próxima semana

Aunque existe una posibilidad de que el punto sea resuelto durante este martes, la reforma no figura en la tabla del Senado para el miércoles. En la Cámara de Diputados también está contemplada para esa jornada, por lo que su discusión deberá ser postergada.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, confirmó que la iniciativa probablemente será retomada la próxima semana. “Está el interés del Ejecutivo y está el interés de los comités parlamentarios para que este proyecto complete de la mejor forma su trámite legislativo”, sostuvo.

La reforma fue presentada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y ha tenido una tramitación compleja debido a las nuevas exigencias para la constitución, funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos.

En marzo, diputados comunistas, radicales, del Partido de la Gente (PDG), independientes, socialcristianos y libertarios ya habían manifestado su rechazo o reparos al proyecto. La diputada Lorena Pizarro (PC) sostuvo entonces que la iniciativa podía significar un retroceso similar al sistema binominal y que estaba “hecha a la medida de los poderosos”.

La propuesta fortalece a los comités parlamentarios, aumenta las restricciones para la conformación y financiamiento de partidos y eleva los requisitos para las candidaturas independientes. También establece un plazo de 18 meses para que las colectividades actualicen sus cifras de militantes.