Empieza x Acá: debate tras Escudo de las Américas pone bajo la lupa conducción internacional de Kast

Hoy, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, enfrenta su interpelación en la Cámara de Diputados. Será la primera vez en que se lleve a cabo esta acción en contra de un titular de Relaciones Exteriores. El diputado Nelson Venegas (PS) el impulsor de la instancia y ha descrito la gestión del ministro como “pusilánime y ambigua“, acusando además una “falta de defensa de los intereses de Chile“.

En la oportunidad se abordará 13 materias, entre las que destacan la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, la relación con Argentina, los aranceles de Estados Unidos, el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y la adhesión al Escudo de las Américas. El Gobierno anunció que el ministro explicará las razones de esta última decisión ante la Cámara.

Hoy en Empieza x Acá de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre la acusación en contra del canciller (además de la gestión económica y laboral del Gobierno) con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.