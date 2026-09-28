Camioneros dan 48 horas a Hacienda: bases decidirán si se movilizan por alza del diésel

Las dos principales confederaciones de camioneros dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para responder a un petitorio destinado a enfrentar nuevas alzas del diésel. Tras reunirse con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, advirtieron que, si la respuesta no es satisfactoria, las organizaciones regionales decidirán las acciones a seguir, incluida una eventual movilización.

Según informó BioBioChile, los directorios de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) entregaron cuatro demandas en la reunión realizada en el Ministerio de Hacienda. Los gremios sostienen que las empresas del sector carecen de margen para absorber nuevos incrementos del combustible, cuyo precio podría acercarse a los $1.500 por litro.

La primera exigencia es establecer por ley un mecanismo que traspase de forma automática a los contratos de transporte tanto las alzas como las bajas del diésel. También piden que el Ejecutivo ingrese el proyecto al Congreso con máxima urgencia y convoque una mesa técnica con los gremios.

El petitorio solicita, además, restituir formalmente la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para el diésel, utilizando la banda de precio de referencia y el umbral de variación. Su cuarto punto busca corregir lo que los camioneros describen como una distorsión impositiva cercana a $100 por litro que afecta a determinados transportistas.

El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, señaló que los transportistas más pequeños reciben el mayor impacto. Explicó que, si el Gobierno ofrece una solución satisfactoria y avanza en los cambios legales solicitados, no habría movilización. De lo contrario, ambas confederaciones informarán a sus bases para que resuelvan.

El presidente de la CNDC, Juan Araya, también vinculó esa decisión a la respuesta del Ejecutivo. Según los gremios, Vallebona se comprometió a transmitir sus propuestas con rapidez al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La inquietud del sector se suma a la posibilidad de que Estados Unidos restrinja temporalmente sus exportaciones de diésel, escenario que podría elevar aún más sus costos.

GREMIOS DEL TRANSPORTE MANIFIESTAN A HACIENDA EXTREMA PREOCUPACIÓN POR ALZAS DEL DIÉSEL

Los directorios de la CNDC y CNTC se reunieron con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, toda vez que este jueves se aplicará una nueva y fuerte subida de precios del combustible. pic.twitter.com/30sL3x0jyI — Confederación Nacional Dueños De Camiones De Chile (@CNDCCHILE) September 28, 2026