Empieza x Acá: Lula remonta en Brasil y Kast cae al 29%: dos señales para la política chilena

Lula gana un cuarto mandato en Brasil tras remontar frente a Flávio Bolsonaro, mientras José Antonio Kast cae al 29% de aprobación en Cadem en medio de la crisis por las rebajas de condenas. En Empieza por acá analizamos las claves de la victoria brasileña y las dificultades de conducción política que el panel advierte en La Moneda.

¿Qué explica la remontada de Lula? La conversación aborda la movilización de electores, el trabajo territorial y la campaña digital, además de un desafío pendiente para el progresismo: construir nuevos liderazgos capaces de conectar con la ciudadanía.

En Chile, el foco está en el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la respuesta del Gobierno ante las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. Marco Moreno sostiene que el problema supera la discusión jurídica y advierte una pérdida de autoridad política para ordenar al oficialismo. El panel también examina el papel de Gonzalo Arenas, la influencia del segundo piso y la necesidad de un ajuste de gabinete.

Reconectar con los electores y asumir los costos de las decisiones: dos desafíos que cruzan el análisis de Brasil y Chile.