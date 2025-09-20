Lo+visto Entre Hilos: ¿De qué clase social es usted?

Publicidad

En este episodio de Entre Hilos, publicado originalmente el 20 de junio 2025, Daniel Chernilo y Francisco Castillo reflexionan sobre el concepto de “clase social”.

Si bien todas las sociedades humanas tienen alguna estructura social a partir de la cual se distribuyen desigualmente los recursos económicos, en las sociedades modernas, esa “estructura de clases” se ha expresado principalmente en la economía. Junto con la famosa diferenciación entre la “aristocracia”, la “burguesía” y el “proletariado”, esta forma de comprender las clases sociales se expresa también en distintas valoraciones del arte, la educación, o los modales en la mesa. 

 

Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez

