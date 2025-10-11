Entre Hilos: ¿Qué es la diferenciación social?

La formación de grupos humanos produce, crecientemente, formas cada vez más complejas de organizar sus tareas principales: economía, defensa, política, religión. Decimos, entonces, que cuando las sociedades se “diferencian” ellas buscan una organización más especializada y eficiente de esas tareas básicas. Sin embargo, no todas las sociedades se diferencian de la misma manera y no todas las dinámicas de diferenciación tienen los mismos efectos para el conjunto de la sociedad.

Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez