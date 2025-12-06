Entre Hilos: Burocracia, ¿sinónimo de eficiencia o ineficiencia?
En este episodio de Entre Hilos, exploran el concepto de “burocracia”: cómo, originalmente, se veía como un modelo eficiente, pero desde los setentas se asocia con rigidez y lentitud para innovar.
En este nuevo episodio de Entre Hilos, Daniel Chernilo y Francisco Castillo conversaron sobre el concepto de “burocracia”, que surge para indicar que las tareas de la administración del estado deben ser llevadas a cabo por un cuerpo de funcionarios independientes, profesionales y cuyas tareas están definidas claramente por la ley. Así, durante buena parte del siglo XX, la burocracia era entendida como una organización extremadamente eficiente producto de la profesionalización de tareas y funciones, mientras que a contar de la década de los setenta, la idea de burocracia comenzó a asociarse con rigidez, lentitud e incapacidad para innovar.
Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez
