Entre Hilos: La novedad de la Revolución
En este nuevo episodio de Entre Hilos, Daniel Chernilo y Francisco Castillo conversaron sobre el concepto de “revolución”.
En momentos de crisis agudas, la revolución expresa la convicción de que cambios sociales radicales requieren de la creación de un tipo de sociedad completamente nueva. La idea moderna de revolución expresa así una tensión entre la satisfacción de necesidades económicas, por un lado, y la búsqueda de la libertad, por el otro. La historia nos muestra, sin embargo, que la obtención de ambos principios de forma simultánea es incompatible, lo que explicaría el fracaso y desaparición de la idea de revolución de la política contemporánea.
Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez
