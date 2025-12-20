Entre Hilos: Recuento 2025 y planes 2026
En el último episodio de Entre Hilos de este año, Daniel Chernilo y Francisco Castillo hacen un recuento sobre algunos de los conceptos que se abordaron este año, así como también hablan de los planes para 2026.
Entre los episodios de 2025, destacaron los de Modernidad, Democracia, Ideología, Esfera pública, Nacionalismo y Naturaleza Humana, mientras que el próximo año estará dedicado a comprender qué tienen en común distintas escuelas de pensamiento cuando se las agrupa en etiquetas generales como “positivismo”, “estructuralismo” o “humanismo”.
Episodios anteriores de Entre Hilos:
- Las promesas (in)cumplidas de la modernidad
- El malestar de la democracia contemporánea
- La ideología (en un mundo más allá de la ideología)
- ¿De qué se discute en la esfera pública?
- Las contradicciones del nacionalismo
- ¿Existe la naturaleza humana?
Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez