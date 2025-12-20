Publicidad

Entre Hilos: Recuento 2025 y planes 2026

En el último episodio de Entre Hilos de este año, Daniel Chernilo y Francisco Castillo hacen un recuento sobre algunos de los conceptos que se abordaron este año, así como también hablan de los planes para 2026.

 Entre los episodios de 2025, destacaron los de Modernidad, Democracia, Ideología, Esfera pública, Nacionalismo y Naturaleza Humana, mientras que el próximo año estará dedicado a comprender qué tienen en común distintas escuelas de pensamiento cuando se las agrupa en etiquetas generales como “positivismo”, “estructuralismo” o “humanismo”.

Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez 

