Desescolarización en una comuna vulnerable

¿Por qué el abandono? ¿Cuál es el perfil de los que salen? ¿Y qué define a los que vuelven? Averígualo en Hora de Conversar.

Renca es la octava comuna de las 52 que integran la Región Metropolitana con mayor pobreza multidimensional. Y una de las dimensiones donde la brecha es enorme, es la educación. ¿Cuáles son las consecuencias de que ese enorme caudal de niños y jóvenes no asista al colegio? Limitación de oportunidades de todo tipo -laborales, económicas, de desarrollo- y el riesgo innegable de caer en manos de bandas y grupos delictuales.