Julio Friedmann y el aporte de ENAP al Estado: “Vamos a tener números históricos para la compañía”

El gerente general de ENAP, Julio Friedmann, fue el primer invitado de 2026 a La Mesa de El Mostrador. En la charla adelantó un cierre de 2025 sin precedentes para la empresa estatal. “Vamos a tener números sinceramente históricos para la compañía”, afirmó, anticipando una utilidad superior a los US$ 700 millones, en un quiebre relevante con la trayectoria histórica de pérdidas y aportes fiscales extraordinarios.

Friedmann explicó que 2025 marcará un récord operacional, con una producción que superó los 12 millones de metros cúbicos, la más alta en la historia de ENAP. “Este es el quinto año seguido donde tenemos números azules, creciendo y mejorando nuestra operación”, subrayó, destacando además una reducción significativa de la deuda, que llegó a superar los US$ 4.000 millones al inicio de su gestión.

El ejecutivo sostuvo que los buenos resultados no se explican solo por el favorable contexto del mercado del petróleo. “El ‘crack’ de refinación explica algo menos de la mitad del resultado; el otro 50% son mejoras operacionales”, señaló, apuntando a mayor estabilidad de las plantas, disciplina financiera y foco en excelencia operacional como ejes del cambio.

En materia geopolítica, Friedmann enfatizó el carácter estratégico de los hidrocarburos y de las refinerías para el país. “Los hidrocarburos todavía representan más del 60% de la matriz energética de Chile”, recordó, y advirtió que cerrar refinerías e importar productos refinados sería “mucho más ineficiente” y riesgoso para la seguridad energética nacional.

Sobre la relación con Argentina, destacó la reactivación de la importación de crudo desde Vaca Muerta a través del oleoducto trasandino, algo que no ocurría hace 17 años. “Hoy día estamos importando parte del crudo que necesitamos por oleoducto”, dijo, aunque fue cauto respecto del gas natural: para una mayor dependencia, Chile necesita contratos “ininterrumpibles”, que aún no están garantizados.

Friedmann también abordó los cuestionamientos al gobierno corporativo, los viajes de directores y la relación con sindicatos. Defendió la institucionalidad vigente y aseguró que la administración ha buscado “desacoplar a la empresa de los ciclos políticos”, con una política de “transparencia total”, información pública sobre viajes y colaboración activa con los organismos fiscalizadores.