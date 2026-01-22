Juan Pablo Córdoba: “Un mercado de capitales profundo es importante para la vida de las personas”

En La Mesa, Juan Pablo Córdoba, gerente general de NUAM –el holding que integra las bolsas de Chile, Perú y Colombia–, pone el foco donde pocas veces se mira: el mercado de capitales no es una discusión técnica para especialistas, sino una pieza central de la vida cotidiana.

Córdoba es didáctico al bajar la discusión a tierra. Explica por qué el mercado de capitales es clave para financiar crecimiento, innovación y grandes proyectos de infraestructura que la banca, por diseño, no puede cubrir sola. Y pone un ejemplo que todos entienden: pequeñas ineficiencias en tasas de interés pueden traducirse en pensiones más bajas o créditos hipotecarios más caros.

“El mercado de capitales no es solo para los inversionistas: es clave para el funcionamiento general de la economía y beneficia a todos los ciudadanos”, dice. Y agrega que “sin mercado de capitales no hay financiamiento para innovación, emprendimiento ni infraestructura de largo plazo”.

El balance que hace de 2025 es el punto de partida. Con alzas relevantes en precios y volúmenes, Córdoba sostiene que el año marcó el retorno de los inversionistas a la región y el cierre de un ciclo negativo para América Latina.

“El 2025 fue un año extraordinario para Chile, Perú y Colombia: subieron los precios, subieron los volúmenes y, sobre todo, los inversionistas retornaron al mercado”.

Más silencioso, pero igual de decisivo, fue el regreso de emisores al mercado de deuda, especialmente en Chile, señal de confianza y financiamiento de largo plazo.

Mirando a 2026, el contexto global juega a favor. En un mundo donde los flujos buscan diversificar fuera de Estados Unidos y alejarse de focos de conflicto, América Latina –rica en recursos críticos para la transición energética y la IA– vuelve al radar. En ese escenario, la apuesta de NUAM por integrar mercados aparece como una respuesta estructural a un problema conocido: la falta de liquidez y escala.

“Queremos que invertir en Chile, Perú o Colombia sea tan sencillo y entendible para un inversionista extranjero como invertir en cualquier mercado desarrollado”.

También aborda el momento político regional. Para Chile, el cambio de ciclo y una agenda más pro-crecimiento son parte del telón de fondo que podría potenciar la llegada de capitales. Para la región, la coordinación y reglas claras son la llave para convertir el interés global en inversión real.

La conversación completa –sobre geopolítica, mercados, integración financiera y por qué todo esto impacta el empleo, la vivienda y el ahorro– está disponible en La Mesa. Una entrevista para entender por qué el mercado financiero importa, incluso si nunca has comprado una acción.