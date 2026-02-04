Hugo Lavados: “La vejez en Chile es mala… y seguimos pateando el problema”

Un problema conocido… y postergado. Desde el inicio en su paso por La Mesa de El Mostrador, Hugo Lavados pone el foco en una paradoja que atraviesa toda la discusión: Chile sabe que está envejeciendo, conoce las cifras, están los estudios, pero el país sigue sin actuar. “Hemos estado mucho en el diagnóstico y la problemática muy poco en la solucionática”.

El exministro de Economía y hoy investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián recuerda que la demografía no es una sorpresa. Se puede prever con décadas de anticipación. Sin embargo, el país ha preferido convivir con el problema antes que enfrentarlo.

La vejez pobre como telón de fondo. Uno de los momentos más duros de la conversación llega cuando Lavados describe la realidad cotidiana: “En Chile tenemos una vejez muy mala, una vejez pobre”.

Pensiones insuficientes, altos costos en salud, dependencia familiar y soledad configuran un escenario que, según él, no ha sido asumido como prioridad nacional.

A eso se suma una proyección inquietante: hacia 2050, cerca del 12% del PIB se destinará a salud de personas mayores, en un país donde la mitad de la población superará los 50 años.

Economía: crecer o ahogarse. Para el también expresidente de AFP Cuprum, el envejecimiento no se puede analizar sin crecimiento económico. Si la economía no se expande, explica, el costo relativo del envejecimiento se vuelve inmanejable.

“Si la torta no crece, todo se hace más pesado”. El problema no es solo cuánto se gasta, sino sobre qué base productiva se sostiene ese gasto.

Otro eje central es el mercado laboral. El economista sostiene que retrasar la jubilación será inevitable, pero advierte que no basta con subir la edad legal: “No basta con pedirle a la gente que trabaje más: sin capacitación, la automatización va a pasar por encima”.

Con brechas digitales importantes entre mayores de 50 años, muchos quedarán fuera del mercado justo cuando más se necesita su permanencia.

Lavados dedica una parte importante de la entrevista al sistema de salud. Habla de medicamentos caros, bajo uso de genéricos, ineficiencias hospitalarias y concentración del gasto en los últimos días de vida. “En salud, asignar recursos es también un juicio sobre el valor de la vida humana”.

El dilema es profundo: cómo distribuir recursos escasos sin abandonar a los más vulnerables ni descuidar la prevención.

Uno de los vacíos más graves, según Lavados, es el sistema de cuidados. Hoy, cuidar adecuadamente a un adulto mayor dependiente puede costar cerca de un millón de pesos mensuales. “Eso es insostenible para muchas familias”.

La consecuencia es conocida: personas que dejan de trabajar para cuidar, informalidad, endeudamiento y desigualdad. Chile sigue sin un modelo integral que combine apoyo estatal, cuidado domiciliario y redes comunitarias.

¿Por qué no se avanza? Lavados es claro: costo electoral. “Siempre se dice que no hay agua en la piscina… y eso paraliza todo”. Reformas impopulares, como retrasar la jubilación o reasignar recursos, suelen postergarse hasta que el problema explota.

Con más adultos mayores, más gasto en salud, pensiones insuficientes y un sistema de cuidados precario, el envejecimiento ya está tensionando al Estado y a las familias.

👉 Te invitamos a ver la entrevista completa a Hugo Lavados y conocer sus propuestas y advertencias sobre uno de los mayores desafíos que enfrentará Chile en las próximas décadas.