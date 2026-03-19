Hermann González: “Haber ganado elección no significa que están los votos para hacer lo que quiera”

Hermann González sabe lo que es “con guitarra”. El socio de Valtin Consulting y economista pasó dos veces por el Ministerio de Hacienda de Sebastián Piñera y es miembro del Consejo Fiscal Autónomo.

En su primera entrevista en La Mesa de El Mostrador de este año, plantea que el nuevo Gobierno no recibe una economía en emergencia, pero sí una con desafíos de fondo.

“La economía parte este año con una inflación cercana a la meta, con un crecimiento en torno al potencial, incluso un poquito por abajo, pero una economía que está con la tasa de interés cerca de su nivel neutral, en condiciones de equilibrio de largo plazo”.

Pero señala que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta un desequilibrio fiscal que obliga a reordenar las cuentas con rapidez y credibilidad.

En ese contexto, advierte que Hacienda debe seguir de cerca el deterioro del escenario internacional, porque la intensidad y la duración del conflicto en Medio Oriente pueden alterar de forma importante el cuadro macroeconómico chileno.

“Si el conflicto se agrava o se prolonga por más tiempo de lo previsto, la política económica debería transformarse en una política de reacción de corto plazo para enfrentar un shock negativo significativo”.

En el plano político, González también deja una advertencia para La Moneda: “El hecho de haber ganado una elección no significa que están los votos para hacer lo que se quiera.”

Por eso recomienda diálogo, trabajo prelegislativo y capacidad de construir consensos, especialmente en un momento en que el Ejecutivo enfrenta un escenario económico más complejo que el previsto y una ventana de tiempo corta para mostrar resultados.

Sobre el diseño económico de la nueva administración, González destaca que la apuesta de Kast rompe con la lógica de los últimos años: en vez de financiar el mayor gasto social con más impuestos, busca impulsar el crecimiento, recortar el gasto y mejorar el uso de los recursos públicos.

Pero también advierte que esa estrategia será puesta a prueba muy rápido, porque existe una brecha persistente entre expectativas de ingresos y compromisos efectivos de gasto.