Francisca Pérez: “El Estado claramente no está en quiebra, no hay default… pero está más frágil”

La semana económica venía cargada y Francisca Pérez lo resumió sin dramatismos, pero sin anestesia. En La Mesa, la economista principal de Bci puso el foco en lo que dejó el IPoM de marzo, el shock externo del petróleo, el ajuste al Mepco y la capacidad real de la economía chilena para absorber un golpe de esta magnitud. Su punto de partida fue claro: el Banco Central ya internalizó que el cambio aplicado por Hacienda acelera el traspaso inflacionario y complica el panorama para este año.

Una de sus definiciones más directas fue sobre el mensaje de fondo del BC: vamos a crecer menos, la inflación será más alta y mucho dependerá de cuánto dure la guerra.

Pérez también aterrizó el impacto macro con números. Recordó que en Bci partieron el año viendo un crecimiento de 2,4%, pero que el ajuste fiscal y luego el conflicto en Medio Oriente fueron recortando ese escenario.

“Cuando vino el tema fiscal de los casi US$ 4.000 millones en estos 18 meses, dijimos: estamos en torno a un 2,2; y la guerra podría tener un impacto con los precios del petróleo en torno a un 0,1, entonces estamos en torno a un 2,1”, explicó. Es decir, el golpe viene por partida doble: consolidación fiscal por un lado y shock externo por el otro.

Sobre el estado de la economía chilena, su mirada fue menos apocalíptica que la de varios en el debate público. “La economía, más que en crisis, está viendo crecimientos muy disímiles entre sectores”, sostuvo. Y agregó una alerta que hoy pesa más que varias otras cifras: “A pesar de que la economía creció y la inversión creció, el desempleo no baja… yo creo que el desempleo es una alerta”.

Quizás su frase más política fue la que da título a esta nota: “El Estado claramente no está en quiebra, no estamos en default… pero está un poco más frágil de lo normal”.

Con eso matiza la narrativa más extrema que circuló esta semana desde La Moneda y redes, pero al mismo tiempo reconoce que Chile llega con menos holgura fiscal, menos colchón y más sensibilidad a un shock como el actual.

En esa misma línea, advirtió que este año Hacienda y Dipres tienen una tarea relevante en recuperar credibilidad en las proyecciones de ingresos y reforzar la imagen de seriedad institucional.

Respecto del Mepco, su crítica no fue tanto al fondo como a la forma. “El tema es la gradualidad, porque al final del día igual se iba a traspasar lo que se tenía que traspasar”, dijo. Y remató: “Uno podría haber sido más gradual para que este impacto sobre especialmente la UF no fuera tan rápido”.

En el cierre, dejó una señal menos pesimista que la que dominó el mercado tras el IPoM. Si el conflicto no se profundiza y el escenario base se mantiene, cree que Chile todavía puede navegar este año sin descarrilar. “Si crecemos por sobre ese dato, vamos a tener un buen año”, dijo sobre el crecimiento potencial no minero estimado por el Banco Central. No suena eufórico. Pero tampoco suena a crisis.