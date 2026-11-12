La apuesta a una banca ética: “No hay que renunciar a rentabilidad para invertir con propósito”

¿Se puede ganar plata y al mismo tiempo hacer el bien? Esa es la apuesta de Banca Ética Latinoamericana (BELAT), un grupo financiero que busca cambiar la manera en que se invierte y se financian empresas.

En esta nueva edición de La Mesa de El Mostrador, Amaia Redondo, gerente de Inversiones de la organización, explica cómo funciona este modelo, que nació en Europa en los años 70 y que hoy intenta abrirse espacio en Chile y América Latina. “Consiste en ponerle propósito hacia dónde se mueve el dinero”, resume.

Los números comienzan a ser interesantes. Desde 2016, BELAT ha financiado cerca de 1.600 operaciones por casi US$ 200 millones, cuenta con una red de 9.000 inversionistas y más de 350 empresas que han recibido financiamiento.

Aunque opera también en Argentina, Brasil y Uruguay, el 96% de sus operaciones se concentra en Chile. Su foco está en tres sectores: educación y cultura, desarrollo social y medioambiente. Y una aclaración importante: pese a su nombre, BELAT no es un banco tradicional ni tiene licencia bancaria. Opera a través de financiamiento colectivo y fondos de inversión.

¿Y dónde está el negocio? Redondo asegura que la banca ética no pretende reemplazar a los bancos tradicionales, sino llegar a sectores que muchas veces estos no conocen suficientemente. Puso como ejemplos los colegios, las fundaciones y la industria audiovisual.

“No necesariamente financiamos más barato”, reconoce, pero explica que su conocimiento especializado les permite estructurar créditos a la medida y competir en segmentos donde la banca tradicional tiene menor presencia. Incluso han comprado carteras de crédito a otros bancos.

La rentabilidad es parte central de la propuesta. Los inversionistas que participan directamente en créditos pueden acceder, según Redondo, a tasas anuales de entre 9% y 10%, dependiendo de las operaciones y sus riesgos. Eso representa aproximadamente entre 400 y 600 puntos base por sobre los depósitos a plazo, afirma.

“No tienes que renunciar a rentabilidad para poder invertir con propósito. Eso es lo que buscamos también demostrar como tesis”. Eso sí, el modelo no elimina los riesgos de crédito: la ejecutiva destaca que el fondo Sigma registra una mora superior a 90 días de apenas 0,04%, mientras que en la cartera histórica también existen operaciones en cobranza judicial.

Hay, además, un giro estratégico. BELAT nació con la ambición de convertirse en un banco, pero ese proyecto cambió. “Postulamos la licencia bancaria, la retiramos”, revela Redondo.

Hoy la apuesta está en consolidar su plataforma financiera, hacer crecer sus fondos y desarrollar nuevas líneas de negocio, incluyendo asesorías financieras y leasing. La organización viene de dos años en que sus ingresos crecieron 50% anual, mientras que su valorización aumentó 40% en ese período. La meta inmediata es alcanzar el punto de equilibrio entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

“Si no demostramos que este negocio es rentable y es sostenible, no podemos seguir haciéndolo crecer”.

¿Pero la banca ética es una organización sin fines de lucro? No. Redondo aclara que BELAT tiene inversionistas de capital que esperan recibir una rentabilidad por asumir riesgos. La diferencia, explica, está en su gobierno corporativo: los derechos económicos están separados de los políticos, de manera que los 550 inversionistas de capital no controlan individualmente las decisiones estratégicas.

La entrevista completa con Amaia Redondo está disponible en La Mesa de El Mostrador, donde profundiza en el funcionamiento de la banca ética, sus resultados y los desafíos para crecer en Chile.