“Estado en quiebra”: el traspié político que erosionó la credibilidad comunicacional del Gobierno

En un nuevo programa de La Semana Política, la investigadora del Instituto Libertad, Catalina Riquelme, y el abogado del Frente Amplio, Leonardo Jofré, abordaron la crisis que gatilló el primer gran error comunicacional del Gobierno, tras instalar el concepto “Estado en quiebra” para explicar las modificaciones al Mepco y el alza de los combustibles. Hecho que desencadenó un oficio de Contraloría contra la Segegob y el desmarque del propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien afirmó que “jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado”.

Al respecto, Riquelme afirmó que “desde el punto de vista del contrapeso que ejerce la Contraloría, es del todo responsable y atingente haber oficiado para que se responda quienes fueron los funcionarios y se determinen las responsabilidades”.

“Cuando uno se incorpora a la administración del Estado no solo tiene un rol político, sino que también hay un rol público y eso hay que cuidarlo, más en estos tiempos de alta fragmentación y donde, insisto, los símbolos políticos que se entregan son tan relevantes”, agregó la cientista política.

Por otro lado, también cuestionó el anuncio de interpelación contra la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, impulsado por la diputada del PDG, Zandra Parisi.

“Yo creo que en estos tiempos cuando prima que la discusión legislativa se haga lo más pronto posible, no sé si estas medidas -que más que todo tienen un costo político de posicionamiento para algunos parlamentarios- suman en los momentos de crisis que estamos viviendo. Entonces yo apostaría porque le demos un tono más elevado a la discusión para efectivamente ir avanzando”, dijo.

Por su parte, Jofré calificó el error comunicacional como un hecho político “grave”, debido a que las consecuencias implican “presentar en el contexto internacional a un Estado que no puede pagar sus deudas, lo cual no se condice con la realidad actual, lo que genera incertidumbre en el mercado nacional e internacional”.

“El cuestionamiento es muy particularmente hacia el Partido Republicano, bajo su lógica de extremar las comunicaciones, de realizar propaganda, de generar estos relatos engañosos, que terminan generando hoy día una afectación para el Estado de Chile, y creo que el gobierno de José Antonio Kast debe comprender que ya no estamos en un periodo de campaña”, añadió.

Respecto a la decisión del Gobierno de retirar el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, Riquelme señaló que no se trata de algo sorpresivo.

“El proyecto político que está llevando adelante la expresidenta Bachelet- que tiene todo el mérito en su candidatura- obedece ideológicamente a un proyecto de izquierda, que no tiene nada de malo para la gente de izquierda, pero probablemente para las personas que son de derecha, no hay una coherencia. Entonces la verdad es que a mí no me sorprende que se haya retirado el apoyo, incluso me parece que era algo esperable”, insistió.

Desde la vereda contraria, Jofré indicó que “cuando hay una caracterización mediada por temas ideológicos, que efectivamente me parece un argumento, estoy en contra de aquello, porque es el Estado de Chile quien está presentando una candidatura”.

“Creo que esto es un grave error, creo que Michelle Bachelet tiene opciones de ser la próxima secretaria general de la ONU, tiene una trayectoria importantísima a nivel internacional. (…) Además es muy probable que el próximo secretario general sea latinoamericano y dos grandes potencias como Brasil y México la siguen apoyando. Hablaría muy mal, pero no del Estado de Chile, sino que de la ultraderecha de nuestro país, que Michelle Bachelet llegue al cargo más grande a nivel internacional sin el apoyo del Gobierno por cuestiones meramente ideológicas”, sentenció.