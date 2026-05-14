Xi tiende puente a Trump en Pekín y afirma que China puede avanzar en paralelo al “MAGA”

El presidente chino, Xi Jinping, buscó este jueves instalar una señal de entendimiento con Donald Trump al afirmar que las aspiraciones estratégicas de China pueden avanzar en paralelo con el objetivo político del mandatario estadounidense de “hacer Estados Unidos grande de nuevo”.

Durante el banquete de honor ofrecido en Pekín al jefe de la Casa Blanca, Xi vinculó el proyecto de “gran rejuvenecimiento de la nación china” con el actual proceso de modernización del país, basado —según dijo— en un desarrollo de alta calidad. En ese marco, sostuvo que ese camino no es incompatible con la agenda impulsada por Trump bajo el lema “Make America Great Again”.

“Lograr el rejuvenecimiento de la nación china y hacer Estados Unidos grande de nuevo pueden proceder totalmente en paralelo, reforzarse mutuamente y beneficiar al mundo”, afirmó Xi ante autoridades, empresarios y miembros de ambas delegaciones.

El mandatario chino también subrayó que Washington y Pekín mantienen, a su juicio, la relación bilateral más importante del mundo, y advirtió que ambos países deben asegurarse de que esa relación funcione y no se deteriore.

Trump respondió con un tono igualmente conciliador. En su brindis, destacó la “prosperidad” de ambos países y habló de un futuro “brillante” para la relación entre China y Estados Unidos. Además, definió el vínculo bilateral como uno de los más trascendentales de la historia y aseguró que se trata de una relación “especial”.

El presidente estadounidense insistió en que ambas naciones comparten valores como el trabajo duro, el coraje, la innovación y la búsqueda de logros, y planteó que esos elementos pueden servir de base para una etapa de mayor cooperación y prosperidad.

En su discurso, Trump también repasó diversos hitos históricos para reforzar la idea de un vínculo de larga data entre ambos países. Mencionó referencias que iban desde la difusión de textos de Confucio en Estados Unidos hasta la participación de trabajadores chinos en la construcción del ferrocarril estadounidense y el respaldo histórico a instituciones académicas como la Universidad Tsinghua.

Uno de los gestos políticos más relevantes de la noche fue la invitación formal que Trump extendió a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, para visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre. La propuesta fijó por primera vez una fecha concreta para una eventual visita del mandatario chino a Washington.

La cena de gala se realizó en uno de los salones del Gran Palacio del Pueblo y reunió a altos funcionarios de ambos gobiernos, además de empresarios de algunas de las principales compañías chinas y estadounidenses, en una puesta en escena orientada a reforzar la relevancia política y económica del encuentro.