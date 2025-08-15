Lista de espera: enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, ¿cómo mejorar acceso a tratamiento?
Esta semana, hablamos de dos enfermedades que comparten muchas cosas en común: afectan al intestino, reducen mucho la calidad de vida (si no se tratan), el número de casos ha crecido fuertemente y acceder a diagnóstico y tratamiento, es caro y difícil. Sin embargo, no todo son malas noticias.
En este capítulo, conversamos con la gastroenteróloga y experta en estas enfermedades, la doctora Paulina Núñez. Ella es presidenta de ACTECCU, asociación de profesionales dedicada a investigar y promover avances en estas enfermedades en Chile. Con la doctora, hablamos de los síntomas y de porqué los casos han aumentado. También fueron temas los problemas que enfrentan los pacientes para acceder a exámenes, cirugías y medicamentos y qué políticas públicas podríamos implementar para mejorar el tratamiento de estas enfermedades. ¿Sirve la ley Ricarte Soto?