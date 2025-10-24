Lista de espera: desafíos en salud para el próximo gobierno

Los problemas de nuestro sistema de salud se acumulan y el clima político está extremadamente polarizado. ¿Por dónde partir? ¿Qué se debe priorizar? En este capítulo, luego de haber conversado con los encargados programáticos de distintos candidatos, analizamos los diversos caminos: lo que puede funcionar, lo que quizás suceda y lo que parece imposible que se arregle en el próximo mandato.