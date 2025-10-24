Publicidad

Lista de espera: desafíos en salud para el próximo gobierno

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

¿Medicamentos de alto costo, listas de espera las Isapres, Fonasa o mejor gestión de los hospitales? ¿Y la modalidad de cobertura complementaria?

Los problemas de nuestro sistema de salud se acumulan y el clima político está extremadamente polarizado. ¿Por dónde partir? ¿Qué se debe priorizar?  En este capítulo, luego de haber conversado con los encargados programáticos de distintos candidatos, analizamos los diversos caminos: lo que puede funcionar, lo que quizás suceda y lo que parece imposible que se arregle en el próximo mandato.
