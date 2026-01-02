Lista de espera: Balance y desafíos para 2026 en salud junto a Luis Castillo
En este episodio conversamos con el Dr. Luis Castillo, exsubsecretario de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, para realizar un balance crítico de la gestión sanitaria del gobierno saliente y analizar los principales desafíos que enfrentará la próxima administración.
En Lista de espera, el Dr. Luis Castillo analiza el balance del gobierno en salud, las listas de espera, la cobertura complementaria y los desafíos del sistema hacia 2026.
Abordamos en profundidad el problema estructural de las listas de espera, el rol de la integración público-privada como herramienta de gestión, y la experiencia reciente con la incorporación de innovaciones sanitarias como nirsevimab. Discutimos además el futuro de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), la calidad del trabajo médico en el sistema público y cómo los mecanismos de pago y los incentivos pueden transformarse en palancas efectivas para mejorar el acceso oportuno a la atención.
El episodio cierra con un análisis del último flanco político de la ministra de Salud: la controversia generada por la operación de un familiar en el Hospital del Salvador, y lo que este caso revela sobre confianza pública, probidad y estándares éticos en un sistema tensionado.
Un capítulo clave para comprender dónde estamos, qué se hizo —y qué no— y cuáles son las decisiones críticas que marcarán el futuro del sistema de salud chileno.
