Lista de espera: Balance y desafíos para 2026 en salud junto a Luis Castillo

En Lista de espera, el Dr. Luis Castillo analiza el balance del gobierno en salud, las listas de espera, la cobertura complementaria y los desafíos del sistema hacia 2026.

Abordamos en profundidad el problema estructural de las listas de espera, el rol de la integración público-privada como herramienta de gestión, y la experiencia reciente con la incorporación de innovaciones sanitarias como nirsevimab. Discutimos además el futuro de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), la calidad del trabajo médico en el sistema público y cómo los mecanismos de pago y los incentivos pueden transformarse en palancas efectivas para mejorar el acceso oportuno a la atención.

El episodio cierra con un análisis del último flanco político de la ministra de Salud: la controversia generada por la operación de un familiar en el Hospital del Salvador, y lo que este caso revela sobre confianza pública, probidad y estándares éticos en un sistema tensionado.

Un capítulo clave para comprender dónde estamos, qué se hizo —y qué no— y cuáles son las decisiones críticas que marcarán el futuro del sistema de salud chileno.