Modalidad de Cobertura Complementaria: ¿Se cae la reforma de salud del gobierno?
En este capítulo del podcast analizamos en profundidad el fracaso hasta el momento, de la licitación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) junto a Francisco León, ex-director de planificación de Fonasa y consultor en salud.
La MCC es un mecanismo de financiamiento en salud diseñado para afiliados a FONASA que busca ampliar su protección financiera mediante un seguro adicional voluntario, licitado por el Estado a aseguradoras privadas, que aumenta cobertura en prestadores privados y no discrimina por preexistencias o edad. Se aprobó junto a la ley corta de Isapres y es sin duda una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Gabriel Boric. En este capítulo abordamos las razones técnicas, regulatorias y económicas que explican la falta de interés de los aseguradores y prestadores, los errores de diseño del proceso (lo que se mejoró en la segunda licitación y lo que faltó por mejorar) y las lecciones que deja el proceso. ¿Cuál es el futuro de la MCC? ¿Quedará como tarea para el próximo gobierno?