Modalidad de Cobertura Complementaria: ¿Se cae la reforma de salud del gobierno?

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

En este capítulo del podcast analizamos en profundidad el fracaso hasta el momento, de la licitación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) junto a Francisco León, ex-director de planificación de Fonasa y consultor en salud. 

La MCC es un mecanismo de financiamiento en salud diseñado para afiliados a FONASA que busca ampliar su protección financiera mediante un seguro adicional voluntario, licitado por el Estado a aseguradoras privadas, que aumenta cobertura en prestadores privados y no discrimina por preexistencias o edad.  Se aprobó junto a la ley corta de Isapres  y es sin duda una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Gabriel Boric. En este capítulo abordamos las razones técnicas, regulatorias y económicas que explican la falta de interés de los aseguradores y prestadores, los errores de diseño del proceso (lo que se mejoró en la segunda licitación y lo que faltó por mejorar) y las lecciones que deja el proceso. ¿Cuál es el futuro de la MCC? ¿Quedará como tarea para el próximo gobierno?

 

 

