Corte Suprema vs. Ley Ricarte Soto: ¿Cómo resolvemos el problema de los medicamentos de alto costo?

Fonasa año a año, destina más recursos a cumplir fallos judiciales, dejando inevitablemente de lado la cobertura de otros medicamentos o terapias más económicas que tampoco están disponibles.

¿Cuál es el límite de los recursos a asignar por vía judicial? ¿Se resuelve en la corte un problema de acceso o se atenta contra un principio de justicia y equidad?

La respuesta no es fácil. Conversamos de este tema con el abogado e investigador del Observatorio Judicial, Juan Francisco Cruz.