Corte Suprema vs. Ley Ricarte Soto: ¿Cómo resolvemos el problema de los medicamentos de alto costo?
La Corte Suprema asigna más recursos por paciente que la Ley Ricarte Soto. El mecanismo legal, destinado para resolver el acceso a estos medicamentos ha sido sistemáticamente pasado por alto por la corte, en una forma que parece poner en peligro la sostenibilidad del sistema de salud.
Fonasa año a año, destina más recursos a cumplir fallos judiciales, dejando inevitablemente de lado la cobertura de otros medicamentos o terapias más económicas que tampoco están disponibles.
¿Cuál es el límite de los recursos a asignar por vía judicial? ¿Se resuelve en la corte un problema de acceso o se atenta contra un principio de justicia y equidad?
La respuesta no es fácil. Conversamos de este tema con el abogado e investigador del Observatorio Judicial, Juan Francisco Cruz.
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