Salud en tiempos de crisis de confianza: el trabajo de una fundación

El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno reportó esta semana que se identificaron más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones que no acreditan su rendición. Esto se suma al impacto del caso “Convenios” que ha llevado a que según la encuesta Encuesta UC a Fundaciones 2025, un 30% piensa que tendrá que reducir operaciones y personal y un 72% piensa que hay una menor valoración al aporte de las fundaciones al país.

En ese difícil contexto desafío Levantemos Chile ha continuado desarrollando un importante trabajo como fundación en el sector salud, reduciendo listas de espera, movilizando recursos en zonas de catástrofe, capacitando y contribuyendo en desarrollo de infraestructura médica. ¿Cómo han enfrentado la crisis de confianza en las fundaciones? ¿Qué proyectos llevan a cabo y que consejos dan a quienes quieren partir una fundación hoy? Conversamos para esto esto con Isabel Ortúzar, Cirujano Dentista, Magíster en Epidemiología y subdirectora de salud de Desafío Levantemos Chile.