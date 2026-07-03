Ossandón y Ley Miscelánea del Gobierno: “Tenemos que ganar esta reforma y si es por un voto, será”

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, defendió la estrategia del oficialismo para sacar adelante la Ley Miscelánea y aseguró que el objetivo es aprobar el proyecto, independientemente del margen con que obtenga respaldo en el Congreso.

El parlamentario, en entrevista con radio Infinita, descartó que le preocupe una eventual aprobación por una diferencia mínima de votos y sostuvo que ese escenario no resta legitimidad a la iniciativa. “A mí no me preocupa eso. En política se gana o se pierde”, afirmó. En esa línea, agregó: “Aquí nosotros tenemos que ganar esta reforma y si es por un voto, será por un voto”.

Ossandón planteó que la permanencia de la legislación dependerá de los resultados que entregue en el tiempo y no de la amplitud del respaldo parlamentario con que sea aprobada.

“Lo importante es que seamos capaces de que esta reforma dé resultados y los hechos de la reforma sean los argumentos para no cambiarla”, señaló. Como ejemplo, recordó su participación en la reforma impulsada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, indicando que las expectativas iniciales no se cumplieron y que, por ello, fue necesario modificarla.

Respecto de las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien aseguró que su colectividad no está disponible para debilitar el contenido del proyecto durante la discusión, Ossandón sostuvo que existen aspectos esenciales que no pueden alterarse, aunque insistió en la importancia de mantener abiertas las conversaciones.

“Cuando tienes un proyecto profundo como este, no puedes ceder en las bases del proyecto, porque si no para eso no lo presentas”, explicó.

Sin embargo, llamó a que las diferencias se resuelvan dentro de la instancia de negociación y no mediante declaraciones públicas.

“Yo le pediría a Squella que tenga una actitud más constructiva y que esas declaraciones las dé adentro de la mesa y defienda lo que él considera que es incambiable y que lo defienda con fuerza. Si para eso estamos”, concluyó.