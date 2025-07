Información tóxica: las campañas para desinformar en periodo electoral

Hoy ganas una campaña presidencial si estás en redes sociales, si no, no existes. En estas primarias, lo vimos: Jeannette Jara arrasó y Carolina Tohá no existió.

Durante las últimas semanas de junio, los analistas interpretaron que hubo una campaña sistemática de desinformación que surgió de 70 cuentas troll, es decir, que se dedicaron a sembrar confusión, deslegitimar o ridiculizar, en este caso, a Evelyn Matthei.

La mirada estratégica, la imperdonable falta de visión política del Socialismo Democrático, la inversión y la guerra sucia ya están mostrando sus primeras jugadas.

Si quieres entender lo que está pasando en redes sociales, cómo se está dando la batalla de la desinformación para estas presidenciales, revisa este capítulo de Punto por Punto, de Paulina de Allende-Salazar y la Unidad de Investigación de El Mostrador.