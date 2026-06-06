[Lo+Leído] Modificaciones a la Ley de Drogas: “Todos están cagaditos de miedo”

Abogado defensor Daniel Lara advierte por redes sociales a sus clientes acerca de las nuevas penas que, en la práctica, reemplazarán al microtráfico en el caso de narcóticos peligrosos. A su vez, fiscales y policías tienen serias dudas respecto a cómo se aplicará y sobre qué drogas regirá la ley.

La Ley 21.817, publicada el 23 de mayo, modifica la Ley 20.000 para endurecer la persecución penal de ciertas drogas consideradas especialmente peligrosas y corregir problemas asociados a la diferenciación entre tráfico y microtráfico introducida en 2005.

La reforma permite que la tenencia de pequeñas cantidades de drogas catalogadas como altamente dañinas pueda ser perseguida con las penas del tráfico común, aunque su aplicación efectiva dependerá de un nuevo reglamento que deberá dictarse dentro de seis meses.

Entre las principales dudas planteadas por fiscales y policías está qué sustancias serán incluidas en la nueva categoría de drogas de alta peligrosidad y cómo se resolverán casos en que resulte difícil distinguir entre consumo personal y tráfico.

Algunos persecutores valoran el objetivo de la ley, pero advierten que su redacción podría generar mayores espacios de interpretación judicial y reabrir problemas que existían bajo la antigua legislación antidrogas.

La reforma incorpora nuevas agravantes que aumentan las penas cuando las drogas son adulteradas o mezcladas para incrementar su daño, cuando provienen de recintos de salud o almacenamiento, o cuando el tráfico se coordina mediante aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Instagram. Sigue leyendo en El Mostrador