Poder judicial y el caso Ulloa: “Si no se para la corrupción, cerremos por dentro”

La acusación constitucional que en estos momentos se lleva en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, en el Congreso, puede sentar un precedente vital respecto de la probidad exigida.

Lo que hacía el ministro Ulloa, al entregarle información a Hermosilla, era entregarle poder a costa de vulnerar un principio esencial de derecho: la confianza pública.

La investigación administrativa realizada por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones ya determinó que el ministro Antonio Ulloa intercedió luego de su nombramiento, a través de Luis Hermosilla, en las designaciones de al menos 10 integrantes del Escalafón Primario del Poder Judicial. Y contravino la probidad, la integridad, la independencia y la prudencia que se impone a los miembros de dicho Poder del Estado.

Pese a los antecedentes, la Corte Suprema no lo removió de su cargo, porque votaron pocos jueces y no se alcanzó el quorum.

La experiencia comparada es clara: si en el Poder Judicial los ministros de Corte no son honestos y éticos, la consecuencia directa es que los delincuentes se empoderan y aumentan en número e influencia.

La experiencia comparada es clara: si en el Poder Judicial los ministros de Corte no son honestos y éticos, la consecuencia directa es que los delincuentes se empoderan y aumentan en número e influencia.

