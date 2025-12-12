No da lo mismo quien asuma la presidencia de la Corte Suprema

Por tradición y antigüedad le corresponde a la ministra Gloria Ana Chevesich ser la nueva presidenta de la Corte Suprema. Sin embargo, su conocida postura en contra de las faltas a la probidad le estaría jugando en contra. Por otra parte, la ministra María Angélica Repetto también es candidata, aunque por antigüedad está lejos de llegar a la testera del máximo tribunal del país.

Es más, si Repetto se impone a Chevesich sería la primera vez en la historia de la Corte en que la máxima antigüedad no llega a la presidencia de este Poder del Estado.

Chevesich formó parte de la comisión de ética durante los principales episodios recientes de crisis institucional que involucraron a los ministros de la Corte Suprema María Teresa Letelier, Mario Carroza y Jean Pierre Matus, entre otros. Lo mismo respecto de la exministra Ángela Vivanco.

El exministro de la Corte Suprema, hoy académico de la Universidad Andrés Bello, Milton Juica, asegura a El Mostrador que “si personas complicadas desde el punto de vista disciplinario están generando masa para imposibilitar la elección de Chevesich, significa que va haber una facción que busca dominar la Corte Suprema para echar tierra sobre todo lo desdeñable que está ocurriendo”.

