A un año del mega apagón: a la Superintendencia de Electricidad le tiembla la mano

A casi un año del mega apagón del 25 de febrero de 2025 —que dejó sin suministro eléctrico a gran parte del país durante más de 15 horas— expertos del sector energético consultados por El Mostrador coinciden en un diagnóstico crítico sobre el desempeño de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en la investigación y sanción de las responsabilidades asociadas a la mayor falla del sistema eléctrico nacional en décadas.

El corte, que se originó a las 15:16 horas y se extendió desde Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos, afectó al 98,5% de la población, paralizó servicios básicos, telecomunicaciones, transporte y actividad productiva, y derivó en la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y toque de queda nocturno. El evento dejó, además, tres personas fallecidas, una de ellas electrodependiente, y más de 13 mil reclamos ante el Sernac.

Pese a la magnitud del episodio y al impacto económico estimado en US$800 millones, los especialistas sostienen que la respuesta de la SEC ha sido lenta e insuficiente. Si bien en agosto de 2025 la superintendenta Marta Cabeza formuló cargos contra el Coordinador Eléctrico Nacional y contra ocho empresas del sector por su eventual responsabilidad en el origen, propagación y recuperación del suministro, hasta ahora no se han dictado resoluciones sancionatorias ni aplicado multas.

Si quieres saber por qué las soluciones, hasta ahora, se consideran solo parches superficiales, revisa este nuevo capítulo de Punto Por Punto de El Mostrador.