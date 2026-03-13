Las banderas amarillas en seguridad y el tono del Presidente Kast

Los últimos 10 días como Presidente electo de José Antonio Kast, dejaron particularmente expectantes a los especialistas en ámbitos como geopolítica y diplomacia, seguridad y comunicaciones políticas.

Por eso los expertos esperaron con inquietud las señales que se pudieran dar durante el primer discurso político de José Antonio Kast como Presidente de Chile en La Moneda.

Al respecto señalan que mantuvo el tono beligerante de la campaña. Y, sobre el nombramiento del comisionado para la Macro Zona Norte cuya función sería “coordinar las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI”, dicen que “lo que se está haciendo puede invisibilizar la lógica de por qué se fortaleció a las policías y al Ministerio Público”.

Agregan además que se estaría entregando el control del crimen y la comisión de delitos a los militares, lo que conlleva transformar el conflicto delictual en un problema militar.

Los expertos piden considerar que estos son ámbitos en los que ellas mismas – las FFAA- han hecho saber que no les corresponde participar.

