Los costos del “bencinazo” para el bolsillo y la valoración del Gobierno del Presidente Kast

Los expertos advierten que el problema no es solo económico, sino también político: decisiones de este tipo pueden erosionar la confianza, tensionar el clima social y afectar el capital político del Gobierno en sus primeras semanas. Nunca antes habíamos sufrido un alza de un 30% en el valor de la bencina y de un 60% en el diésel.

Eso significa que, si el lunes 23 de marzo pagábamos $1.114 pesos por litro de bencina, hoy viernes 27 pagamos $1.464. O sea, el costo de la vida nos va a aumentar. Los especialistas cuestionan que se hiciera el alza de una vez, si se pudo haber hecho gradualmente y así disminuir el efecto en la inflación.

Que las medidas de mitigación a la clase media y más vulnerable no parecen suficientes, dicen. Aseguran, además, que con esa decisión del Gobierno se arriesgó el capital político del Mandatario por un tema que no era –necesariamente– un problema.

Lo anterior podría disminuir su popularidad y afectar, en consecuencia, las transformaciones procrecimiento que esperan los empresarios y el sector privado.

Si quieres conocer los distintos elementos que están tras el alza de los combustibles y así poder formarte tú propia opinión, revisa este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.