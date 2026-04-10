Retroceso en DD.HH.: la estrategia para ahogar por dentro el Plan de Búsqueda

Las sospechas respecto de que se esté estrangulando al Plan Nacional de Búsqueda es generalizada entre familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y expertos. Se trata de una política de Estado que había logrado avances históricos y de relevancia mundial.

Junto a los despidos y las últimas declaraciones oficiales, la historia profesional del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, presenta otra suspicacia: el conflicto de intereses políticos.

Rabat defendió a Augusto Pinochet en múltiples causas de violaciones de DD.HH. Por otro lado, desde la política pública, no parece consistente que, siendo ministro de Justicia y Derechos Humanos, se tenga por un lado un plan de búsqueda y, por otro, un plan de perdón o de beneficios a condenados por violaciones de derechos humanos.

Ambas políticas son incompatibles, advierten los especialistas.

Si quieres tener más elementos para comprender por qué hay tantas dudas respecto de una sobrevivencia robusta del Plan Nacional de Búsqueda, revisa este capítulo de Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.