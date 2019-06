Solo faltó DiCaprio y Kate Winslet: músicos tocaron la canción de Titanic mientras un mall se inundaba en México

"Caballeros, ha sido un placer tocar con ustedes esta noche", con esta frase uno de los músicos del Titanic marcaba una escena clásica de la película de James Cameron. Y esta parece haber sido la inspiración de un grupo de mariachis mexicanos que, luego de que el centro comercial Plaza Patria en Guadalajara comenzara a inundarse, interpretaron parte del soundtrack de la cinta.

En el registro se ve a los músicos sobre el escenario del mall, tocando la canción "My heart will go on", también icónica de la película.

Más allá de la anécdota. Las fuertes lluvias en la región también dejaron árboles caídos y alcantarillados colapsados en diferentes puntos de los municipios e Guadalajara y Zapopan, esto aunque no se registran lesionados.