Más de 50.000 ucranianos han huido desde el inicio de la invasión rusa

"Más de 50.000 refugiados ucranianos huyeron de su país en menos de 48 horas, la mayoría en dirección de Polonia y Moldavia- y muchos otros se dirigen hacia las fronteras", tuiteó Grandi, que el jueves dio parte de unos 100.000 desplazados internos en Ucrania a causa del conflicto.

Grandi también agradeció "calurosamente los gobiernos y ciudadanos de los países que dejan sus fronteras abiertas y acogen a los refugiados". Los ucranianos huyen también a Hungría y Rumanía.

More than 50,000 Ukrainian refugees have fled their country in less than 48 hours — a majority to Poland and Moldova — and many more are moving towards its borders.

Heartfelt thanks to the governments and people of countries keeping their borders open and welcoming refugees.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 25, 2022