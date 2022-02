Se abre el proceso de negociaciones: Ucrania mira con recelo el encuentro mientras que Rusia planea redoblar su ofensiva en Kiev

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó poner en “alerta” sus fuerzas nucleares y tiene preparado el envío de un convoy con centenares de vehículos militares para ganar la “pulseada” de Kiev, capital de Ucrania, que se ha resistido al asedio de las tropas rusas.

Ante esto, las delegaciones de Ucrania y Rusia han decidido sentarse a negociar. Hecho que marca el primer acercamiento de los países para retomar la vía diplomática mientras se intensifican las amenazas de Putin. Ambos han iniciado el diálogo en Bielorrusia, en un punto no identificado, pero cerca del río Pripyat en Gomel, junto a la frontera de Ucrania.

FM #Makei: President Lukashenko sincerely hopes that during today's talks it will be possible to find solutions to the critical issues. And all Belarusians are praying for this pic.twitter.com/kkRwdIxY0Y

