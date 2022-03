Denuncian que Abramovich y negociadores ucranianos fueron envenenados

El multimillonario ruso Roman Abramovich y dos negociadores ucranianos que forman parte del equipo que busca llegar a un acuerdo de paz con los representantes rusos, sufrieron síntomas de posible envenenamiento a comienzos de este mes tras una reunión en Kiev, reportó el prestigioso diario estadounidense Wall Street Journal este lunes.

Abramovich, que aceptó una petición de ayuda del gobierno ucraniano para negociar el fin de la invasión rusa, y al menos dos miembros del equipo negociador de Kiev fueron afectados, de acuerdo con el periódico, por una molesta irritación en los ojos, lagrimeo constante y doloroso y descamación de la piel en la cara y las manos.

También te puede interesar:

Abramovich y los negociadores, entre los que se encuentra el parlamentario tártaro crimeo Rustem Umerov, se han recuperado y sus vidas no corren peligro. Una fuente cercana confirmó el incidente a la agencia Reuters, pero aseguró que no ha impedido que Abramovich, uno de los oligarcas rusos sancionados por Occidente, siga trabajando.

Russian oligarch Roman Abramovich and Ukrainian peace negotiators suffered symptoms of suspected poisoning after a meeting in Kyiv earlier this month, people familiar with the matter said https://t.co/uuf16onHCu

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 28, 2022