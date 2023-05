El peor error judicial de la historia británica por el que se condenó a 736 inocentes

“No te dejaría abrir la oficina al día siguiente -explicó Jo- a menos que pusieras físicamente el dinero en la caja”.

Jo terminó poniendo miles de libras de su bolsillo, mientras que para Noel, “llegó el punto en el que no pude sacar más préstamos”.

Culpable

“Me dijeron que me entrevistarían bajo caución y fui a la oficina del abogado.

“Al verlos al otro lado del escritorio me di cuenta de cuán grave era. Pensé: ‘¡Dios mío! Estoy en el sistema de justicia penal”.

Cárcel

“Estaban en una situación en la que no podían demostrar que no habían robado dinero y no sabían qué hacer”, cuenta Wallis.