Mueren tres personas, incluido un menor de edad, en nuevos ataques rusos sobre la capital ucraniana

Entre las víctimas se cuenta un menor de edad. Mientras tanto se siguen escuchando exposiones en el centro de Kiev.

Tres personas han muerto esta madrugada en la capital ucraniana como consecuencia de un nuevo ataque ruso con misiles contra la ciudad que también ha provocado varios heridos, informó hoy la Administración Militar de Kiev.

“Esta noche Rusia ha matado a una niña de 9 años, a su madre de 34 y a otra mujer de 33”, precisó la Policía de Ucrania. En un primer momento se había informado de que la víctima menor tenía 11 años.

Rusia atacó la pasada madrugada la capital ucraniana con 10 misiles Iskander que iban dirigidos contra infraestructuras críticas de la capital ucraniana o sus alrededores.

Según ha informado la Fuerza Aérea ucraniana, los 10 misiles fueron derribados, pero provocaron daños y víctimas al caer tras ser interceptados por las defensas antiaéreas ucranianas.

Los restos de los misiles provocaron daños en una policlínica para niños, en dos escuelas y una comisaría de Policía y en varios edificios públicos y privados en tres distritos distintos de la capital ucraniana.

El alcalde de la ciudad, Vitalii Klychko, ha explicado que se investiga a la dirección de la clínica por no haber abierto el refugio a quienes se encontraban en el edificio durante el ataque.

