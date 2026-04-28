La epidemia silenciosa: solos en el mundo más conectado de la historia

Nunca en la historia de la humanidad habíamos estado tan comunicados y, al mismo tiempo, tan solos y solas. Hoy tenemos acceso instantáneo a miles de personas a través de una pantalla, vivimos en ciudades densamente pobladas y nos movemos en entornos laborales hiperconectados. Y, sin embargo, la soledad avanza silenciosamente como una de las crisis de salud pública más urgentes del siglo XXI.

La Organización Mundial de la Salud no ha tardado en reconocerlo. En noviembre de 2023 creó una Comisión sobre Conexión Social, para abordar lo que ya califica como un problema de salud pública global. Actualmente, al menos 280 millones de personas en el mundo padecen depresión, un 18% más que hace una década. La depresión es actualmente la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, y se estima que en 2030 será la primera si no existen cambios sustanciales en las estrategias para atenderla. Estamos, en otras palabras, ante un fenómeno que no espera. Lo que hace especialmente complejo este escenario es que la soledad no distingue edades ni contextos.

¿Qué es exactamente la soledad? Aquí conviene detenerse, porque el lenguaje cotidiano suele confundirla con el aislamiento físico. La soledad es, ante todo, una experiencia subjetiva: la percepción de que los vínculos que tenemos no satisfacen nuestra necesidad de conexión genuina. Se puede estar rodeado de personas y sentirse profundamente solo. Y ese estado, cuando se vuelve crónico, puede estar asociada a conductas autolesivas y suicidio, al deterioro del rendimiento y la convivencia escolar, y a episodios de violencia que no surgen de la nada, sino de trayectorias de desconexión y sufrimiento silencioso que nadie supo o pudo ver a tiempo.

¿Por qué entonces no lo tratamos con la misma urgencia con que tratamos otras crisis de salud pública? Una respuesta posible es que la soledad incomoda. Vivimos en una cultura que celebra la autosuficiencia, que interpreta la necesidad de otros como debilidad, y que ha construido un modelo de desarrollo urbano y productivo que sistemáticamente desfavorece el vínculo. No es un accidente: es el resultado de décadas de políticas urbanas, laborales y tecnológicas que han priorizado la eficiencia individual por sobre la cohesión social.

Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro humano está diseñado para la conexión. La pertenencia no es un lujo: es una necesidad biológica. La exclusión social activa regiones cerebrales que también participan en el procesamiento del dolor físico. No sentirse parte de algo, una comunidad, una familia, un grupo, es una experiencia que el cerebro puede procesar como una amenaza real. Y cuando esa amenaza se vuelve crónica, los efectos sobre la salud mental y el funcionamiento neurobiológico son profundos y persistentes.

Frente a este panorama, la respuesta no puede ser individual. No basta con decirle a las personas que “salgan más” o que “busquen apoyo”. La soledad es, en buena medida, el síntoma de una forma de organizar la sociedad. Requiere respuestas de política pública: diseño urbano que favorezca el encuentro, sistemas de salud mental accesibles, programas comunitarios sostenidos en el tiempo, y una conversación cultural honesta sobre lo que significa vivir bien junto a otros.

Países como el Reino Unido ya tomaron nota: crearon un Ministerio de la Soledad en 2018. Japón siguió el mismo camino en 2021. Chile, con casi la mitad de sus mayores sintiéndose solos y una generación joven que reporta vínculos cada vez más frágiles, no puede seguir tratando esto como un problema privado.

En 2030, la depresión podría ser la primera causa de discapacidad en el mundo. Ese dato no es inevitable: es una advertencia. Y las advertencias existen para actuar antes de que sea demasiado tarde.

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