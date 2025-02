Zelenski no fue informado de los contactos EEUU-Rusia y no los reconocerá

Síntesis generada con OpenAI

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó desde Emiratos Árabes Unidos que Ucrania no aceptará ningún acuerdo sobre su país surgido de la reunión entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro ruso Serguéi Lavrov en Arabia Saudí. Zelenski subrayó que Kiev no fue informado del encuentro y calificó como nulos sus posibles resultados. Además, aclaró que su próximo viaje a Arabia Saudí, donde consultará al príncipe heredero Mohamed Bin Salman, no está relacionado con las negociaciones.

Desarrollado por El Mostrador