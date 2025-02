Alemania, rumbo a una coalición entre conservadores y socialdemócratas sin la extrema derecha

Como preveían las encuestas, los conservadores de la CDU/CSU vencieron con relativa ventaja, gracias a lograr el 28,5 % de los votos, y su líder, Friedrich Merz, será el nuevo canciller de Alemania, aunque deberán negociar una coalición. Según el vencedor y la mayoría de los analistas, el único socio viable sería el SPD, pese al mal resultado logrado por los socialdemócratas del canciller saliente Olaf Scholz, quienes terminaron terceros con el 16,4 %. Son las peores cifras para esta formación desde la Segunda Guerra Mundial.

La Alternativa para Alemania (AfD), que logró un crecimiento histórico, terminando segunda con un 20,8 %, no tiene sin embargo ninguna opción de entrar en el Gobierno. Merz ya advirtió que no negociará con ellos y el “cordón sanitario” parece haber quedado sellado luego de que Scholz indicara que su partido buscará un acuerdo con los conservadores para evitar cualquier grieta que permita la llegada de la extrema derecha en el poder.

Todo apunta entonces a una reedición de la ‘Gran Coalición’ entre conservadores y socialdemócratas, aunque Jan Müller, politólogo de la Universidad de Rostock, no cree que sea sencillo: “Un acuerdo CDU y SPD es la única opción, pero creo que van a tener una negociación bastante dura y no va a ser fácil, porque hay muchos temas en los que no están de acuerdo, como la inmigración”.

La presumible salida de Scholz tras los malos resultados también dificultará la tarea según el analista: “El SPD perdió mucho y en el partido van a tener también una lucha sobre quien asumirá el poder después de Scholz. Esto también puede complicar la búsqueda de un gobierno”.

No obstante, Müller cree la que coyuntura internacional, con Estados Unidos presionando a Europa en varios frentes, como los aranceles o las negociaciones en Ucrania, puede facilitar o al menos acelerar las cosas: “Si hay más presión de la política internacional, pueden buscar una solución más rápido”.

La inmigración y el olvido del este, claves para la AfD

La formación de extrema derecha AfD está descartada para cualquier gobierno, pero registró los mejores resultados de su historia. El experto de la Universidad de Rostock tiene claro que la inmigración movilizó a sus votantes: “Yo estoy más del lado de los expertos que creen que el enfoque del tema de la inmigración fue uno de los temas que movilizó al electorado de AfD y eso también resultó que muchos otros temas no se discutiesen en la campaña”.

Alternativa para Alemania cosechó muchos votos en el este, donde el discurso antiinmigración va acompañado de la crítica a los gobernantes: “Si vemos el mapa, ganaron en el este. No es una sorpresa, siempre han sido fuertes en el este de Alemania, pero ahora ya tienen circuitos electorales en que se cuentan con el 40 % o el 45% de los votos”.

“La cuestión del este juega un rol en todo esto. Allí se siente que el Gobierno en Berlín no pone atención a los temas que afectan a la gente y todo el descontento que hay sobre la situación económica se suma al tema grande de la campaña electoral, que fue la migración, dando como resultado que en el este de Alemania diesen esos grandes resultados de la AfD”.