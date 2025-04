Al menos doce muertos al desplomarse el techo de una disco en República Dominicana

Al menos doce personas murieron al desplomarse el techo de una discoteca esta madrugada en la ciudad de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Hasta el momento han sido rescatadas 46 personas, que recibieron atenciones médicas, dijo la Policía Nacional.

En la discoteca, muy popular por sus fiestas de los lunes a la que acuden personalidades locales, había cientos de personas mientras cantaba el popular merenguero dominicano Rubby Pérez, cuyo paradero no ha sido precisado.

🔴Twelve people died and multiple others were injured when the roof of the famous #Jetset #nightclub in the #DominicanRepublic collapsed during a performance by the renowned merengue artist #rubbyperez.

According to several local media outlets, his manager Fernando Soto revealed… pic.twitter.com/oeExg2TvDa

— News.Az (@news_az) April 8, 2025