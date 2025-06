Ucrania llevó a cabo “un ataque a gran escala” hasta Siberia y contra la aviación rusa

Ucrania aseguró haber lanzado “un ataque a gran escala” con drones contra bases aéreas militares en territorio ruso, incluidas zonas remotas como Siberia. Moscú confirmó que varios aviones resultaron incendiados. El ataque se produce en vísperas de una nueva ronda de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, prevista para el lunes en Estambul, aunque Kiev no espera avances significativos.

Se trata de una “histórica operación especial”, según los Servicios de Seguridad Ucraniana (SBU). El domingo primero de junio, Ucrania llevó a cabo “un ataque a gran escala” contra cuatro bases aéreas militares rusas, algunas de ellas en Siberia, a miles de kilómetros de la línea del frente, según indicaron los servicios de seguridad interior ucranianos.

“Los servicios de seguridad ucranianos están llevando a cabo una operación especial a gran escala destinada a destruir bombarderos enemigos lejos del frente, en Rusia”, indicó una fuente del SBU el domingo.

La misma fuente dijo que los blancos del operativo eran las bases aéreas rusas en la ciudad siberiana oriental de Belaya, a unos 4.300 kilómetros de Ucrania, de Olenya, en el Ártico, cerca de Finlandia, y Ivánovo y Diaguilevo, ambas ubicadas al este de Moscú.

La misión, llamada Telaraña y preparada desde hace meses, se coordinó con drones “introducidos de contrabando en Rusia”, explicó la fuente del SBU.

“Después, en el territorio de la Federación Rusa, los drones fueron ocultados bajo los tejados de las casas, colocados ya en camiones. En el momento oportuno se abrieron a distancia los tejados de las casas y se volaron los drones para alcanzar a los bombarderos rusos”, agregó.

Today, a brilliant operation was carried out — on enemy territory, targeting only military objectives, specifically the equipment used to strike Ukraine. Russia suffered significant losses — entirely justified and deserved.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025