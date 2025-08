Cómo la relación entre Trump y Putin se estropeó en unos pocos meses

Para describir la “locomotora de Putin”, el diario dice que avanza a toda máquina con la llamada “Operación Militar Especial”: la guerra de Rusia en Ucrania. El líder del Kremlin no ha mostrado ninguna intención de poner fin a las hostilidades ni de declarar un alto el fuego a largo plazo.

Un comienzo entusiasta tras el regreso de Trump

No hubo rastro de un choque frontal. En absoluto. Por momentos, parecía que Vladimir Putin y Donald Trump iban en el mismo vagón, en la misma dirección. En febrero, Estados Unidos se puso del lado de Rusia en Naciones Unidas, oponiéndose a una resolución redactada por Europa que condenaba la “agresión” rusa en Ucrania.

Mientras tanto, la administración Trump ejercía presión sobre Kiev, no sobre Moscú, y buscaba peleas con aliados tradicionales de Estados Unidos, como Canadá y Dinamarca. En discursos y entrevistas televisivas, funcionarios estadounidenses criticaron duramente a la OTAN y a los líderes europeos.

“Los trumpistas son revolucionarios. Son destructores del sistema. En esto solo se les puede apoyar. La unidad de Occidente ya no existe. Geopolíticamente ya no es una alianza. El trumpismo ha destruido el consenso transatlántico con seguridad y rapidez”.

La creciente frustración de Trump

El mes pasado, Donald Trump anunció un ultimátum de 50 días a Putin para que ponga fin a la guerra, amenazando con sanciones y aranceles. Posteriormente, lo redujo a diez días. El plazo vence a finales de esta semana. Hasta el momento, no hay indicios de que Vladimir Putin ceda a la presión de Washington.

“Como Donald Trump ha cambiado tantos plazos y los ha manipulado de una forma u otra, no creo que Putin lo tome en serio”, opina Nina Khrushcheva, profesora de asuntos internacionales en The New School, una universidad en la ciudad de Nueva York.