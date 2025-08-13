Boluarte promulga controversial ley de amnistía a militares

La presidenta peruana Dina Boluarte promulgó este miércoles una cuestionada ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000.

“Hoy con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las fuerzas armadas, policía y comités de autodefensa (civiles) en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia”, dijo la mandataria en una ceremonia en Palacio de Gobierno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales consideran que la norma, aprobada por el Congreso por iniciativa de las fuerzas conservadoras, deja impunes delitos atroces y va directamente en contra de miles de víctimas.

Según la ley, la amnistía se aplicará a uniformados y civiles que no hayan sido aún sentenciados por la justicia. También prevé la excarcelación de los condenados mayores de 70 años.

Boluarte, quien bate récords de impopularidad en Perú y terminará su mandato en julio de 2026, rechazó las críticas a la amnistía. “Nadie puede osar e insinuar a los agentes del Estado o a la sociedad peruana a subvertir las leyes de la república, exigimos respeto”, enfatizó.

La IDH, el máximo órgano judicial de América, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.

Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, al alegar que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.