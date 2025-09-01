Maduro asegura que está en la mira de 1.200 misiles de EEUU

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles tienen como objetivo su gobierno, una reacción al despliegue militar de Washington contra los carteles de drogas en aguas del Caribe.

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, aseguró Maduro en un encuentro con la prensa internacional en Caracas.

“Ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan” hacia Venezuela, lo que según el líder del régimen chavista es “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”.

“Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”, amenazó Maduro.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano al acusarlo de presuntos nexos con carteles del narcotráfico.

Posteriormente, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció un despliegue militar en aguas internacionales para atacar a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.